В Нижнекамске прошла итоговая коллегия Минпромторга Татарстана

В Нижнекамске состоялось заседание коллегии Министерства промышленности и торговли РТ, где подвели итоги 2025 года. Индекс промпроизводства в республике составил почти 110%, отгружено продукции на сумму свыше 6 трлн рублей. На коллегии особое внимание уделили вопросам роботизации, модернизации производств и развитию кадрового потенциала. На выставке в рамках мероприятия представили новинки КАМАЗа, Sollers и других ключевых предприятий.
