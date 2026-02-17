На сцене театра Камала представили постановку «Джалиль» к 120-летию поэта

В театре Камала состоялся показ театрализованной постановки «Джалиль», приуроченной к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля и 30-летию Лиги студентов Татарстана. В спектакле, получившем высокую оценку на «Российской студенческой весне», задействованы студенты ведущих вузов республики. Живое музыкальное сопровождение обеспечил Оркестр национальной музыки.
