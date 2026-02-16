Каждый сотый участник «Лыжни России — 2026» в Татарстане представлял Группу компаний ТАИФ

Свыше полумиллиона человек по всей России вышли на трассы 14 февраля. Спортсменов — любителей и профессионалов, совсем юных и ветеранов, объединила XLIV открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В Татарстане свои старты состоялись практически в каждом районе республики. Из более чем 20 тыс. участников забега почти 200 спортсменов в Казани и Нижнекамске представляли Группу компаний ТАИФ. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».
