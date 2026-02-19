Казанские и турецкие баскетболисты на колясках встретились в товарищеском матче

08:45, 19.02.2026 38
В «Баскет-холле» прошел товарищеский матч по баскетболу на колясках между казанским клубом «Крылья Барса» и турецкой командой «Bağcılar Belediyesi». Игра стала частью программы по развитию адаптивного спорта и международного сотрудничества. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

