В «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества

В «Казань Экспо» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Участниками стали ветераны и бойцы СВО, представители власти и общественности. В ходе мероприятия вручили государственные награды, в том числе новые почетные звания, учрежденные в республике. Для гостей выступили ведущие артисты Татарстана.
