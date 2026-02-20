В «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества

20.02.2026
  • Динар Фатыхов
В «Казань Экспо» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Участниками стали ветераны и бойцы СВО, представители власти и общественности. В ходе мероприятия вручили государственные награды, в том числе новые почетные звания, учрежденные в республике. Для гостей выступили ведущие артисты Татарстана.

