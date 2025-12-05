«Реальный рейтинг — 2025»: в Казани назвали лидеров ПФО в восьми отраслях экономики

В галерее современного искусства «Окно» в Казани состоялось торжественное вручение отраслевой премии «Реальный рейтинг», учрежденной «Реальным временем». Она вручается собственникам и топ-менеджерам компаний, зарегистрированных на территории ПФО и показавших наибольшую эффективность в ключевых бизнес-показателях за отчетный период. В этом году назвали лауреатов в восьми отраслях: пищевая промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, авторетейл, сельское хозяйство, строительство, IT, телекоммуникации и связь. Также цифровая экосистема МТС учредила собственную специальную номинацию «Лидер технологий». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени». Кадры закулисья вручения премии можно посмотреть здесь.
