В Галерее современного искусства открылась выставка Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт»

18:27, 03.03.2026 13
В Галерее современного искусства ГМИИ РТ стартовала выставка казанского художника Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт». В экспозиции представлено около 70 работ, включая новые произведения, которые ранее не выставлялись. Картины Гимранова находятся в собраниях Русского музея и участвуют в аукционах Sotheby’s. Выставка продлится до 12 апреля.

