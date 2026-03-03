В Галерее современного искусства открылась выставка Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт»

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ стартовала выставка казанского художника Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт». В экспозиции представлено около 70 работ, включая новые произведения, которые ранее не выставлялись. Картины Гимранова находятся в собраниях Русского музея и участвуют в аукционах Sotheby’s. Выставка продлится до 12 апреля.
