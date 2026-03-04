В Казани прошла церемония памяти погибшего лидера Ирана

В Казани состоялась церемония возложения цветов в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи. Соболезнования выразили вице-премьер РТ Олег Коробченко, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, представители министерств и иранские граждане. Скорбные слова оставили и в книге соболезнований.
