В Казани прошла церемония памяти погибшего лидера Ирана

17:03, 04.03.2026 20
В Казани состоялась церемония возложения цветов в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи. Соболезнования выразили вице-премьер РТ Олег Коробченко, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, представители министерств и иранские граждане. Скорбные слова оставили и в книге соболезнований.

