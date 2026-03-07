Личные вещи Софии Губайдулиной передали в музей Центра современной музыки

11:56, 07.03.2026 18
1/18
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казани состоялась церемония передачи личных вещей выдающегося композитора Софии Губайдулиной в музей Центра современной музыки ее имени. Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения маэстро. Среди переданных предметов — орден «За вклад в культуру и искусство РФ», награда «Золотой лев» Венецианского фестиваля, семейные фотографии, татарские серебряные украшения, окарина и компакт-диски с произведениями композитора.

Другие фотогалереи