Личные вещи Софии Губайдулиной передали в музей Центра современной музыки

В Казани состоялась церемония передачи личных вещей выдающегося композитора Софии Губайдулиной в музей Центра современной музыки ее имени. Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения маэстро. Среди переданных предметов — орден «За вклад в культуру и искусство РФ», награда «Золотой лев» Венецианского фестиваля, семейные фотографии, татарские серебряные украшения, окарина и компакт-диски с произведениями композитора.
