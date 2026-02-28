В Казани стартовал всероссийский турнир по регби на снегу

На базе спорткомплекса «КАИ Олимп» в Казани начались всероссийские студенческие соревнования по регби на снегу. Участие принимают 11 мужских и 6 женских команд из Москвы, Дагестана, Волгограда, Перми, Уфы и Казани. В первый же день хозяева турнира — сборная КАИ — одержали победу, а женская команда Сеченовского университета уверенно обыграла соперниц.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.