В Казани стартовал всероссийский турнир по регби на снегу

17:40, 28.02.2026 18
1/18
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

На базе спорткомплекса «КАИ Олимп» в Казани начались всероссийские студенческие соревнования по регби на снегу. Участие принимают 11 мужских и 6 женских команд из Москвы, Дагестана, Волгограда, Перми, Уфы и Казани. В первый же день хозяева турнира — сборная КАИ — одержали победу, а женская команда Сеченовского университета уверенно обыграла соперниц.

Другие фотогалереи