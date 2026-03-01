Февраль 2026: снег, Рамадан и яркие лица Казани

Февраль в столице Татарстана оказался щедрым на события. Город утопал в снегу, мусульмане встретили Рамадан, а культурная жизнь била ключом — театральные премьеры, новые выставки и деловые встречи. Интересные кадры месяца — в фоторепортаже «Реального времени».
