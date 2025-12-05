«Реальный рейтинг»: закулисье

В Казани в седьмой раз вручили премию «Реальный рейтинг». В этом году она прошла в галерее современного искусства «Окно». Среди гостей — собственники и топ-менеджеры компаний, зарегистрированных на территории ПФО. Что происходило в закулисье премии — в фоторепортаже «Реального времени». Фотографии с официальной части можно посмотреть здесь.
