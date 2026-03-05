Центр уникального мастерства готовится к открытию в Казани

В Казани завершается подготовка к открытию Центра уникального мастерства (ЦУМ) — флагманского проекта креативной экономики Татарстана. В историческом блоке здания разместятся 68 ремесленных мастерских по 18 направлениям народных промыслов, а также музейные пространства, лектории и ресторан национальной кухни. Для посетителей планируют ввести систему абонементов на обучение ремеслам.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.