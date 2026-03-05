Центр уникального мастерства готовится к открытию в Казани

12:26, 05.03.2026
В Казани завершается подготовка к открытию Центра уникального мастерства (ЦУМ) — флагманского проекта креативной экономики Татарстана. В историческом блоке здания разместятся 68 ремесленных мастерских по 18 направлениям народных промыслов, а также музейные пространства, лектории и ресторан национальной кухни. Для посетителей планируют ввести систему абонементов на обучение ремеслам.

