В здании Министерства культуры РТ прошла коллегия Республиканского агентства «Татмедиа»

Итоговая коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» прошла в здании Министерства культуры, с основным докладом выступил руководитель агентства Айдар Салимгараев. В заседании приняли участие руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, директор ТНВ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, руководители и журналисты республиканских СМИ. Корреспондент «Реального времени» Арсений Фавстрицкий был удостоен награды.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.