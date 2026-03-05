В здании Министерства культуры РТ прошла коллегия Республиканского агентства «Татмедиа»

Итоговая коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» прошла в здании Министерства культуры, с основным докладом выступил руководитель агентства Айдар Салимгараев. В заседании приняли участие руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, директор ТНВ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, руководители и журналисты республиканских СМИ. Корреспондент «Реального времени» Арсений Фавстрицкий был удостоен награды.

