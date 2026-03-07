В театре Кариева представили комедию «Шәп шоу!» («Шоу продолжается!»)

В Казанском ТЮЗе им. Кариева состоялась премьера музыкальной комедии «Шәп шоу!» («Шоу продолжается!»)(6+) в постановке Рената Аюпова. Спектакль на татарском языке с синхронным переводом рассказывает историю четырех невест, борющихся за сердце одного жениха в формате онлайн-шоу. Это четвертая премьера 38-го сезона театра.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.