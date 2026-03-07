В театре Кариева представили комедию «Шәп шоу!» («Шоу продолжается!»)

07.03.2026
  • Артем Дергунов
В Казанском ТЮЗе им. Кариева состоялась премьера музыкальной комедии «Шәп шоу!» («Шоу продолжается!»)(6+) в постановке Рената Аюпова. Спектакль на татарском языке с синхронным переводом рассказывает историю четырех невест, борющихся за сердце одного жениха в формате онлайн-шоу. Это четвертая премьера 38-го сезона театра.

