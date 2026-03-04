В рамках конкурса красоты БРИКС в Казани прошел fashion-показ

07:40, 04.03.2026 30
В Казани продолжается международный конкурс красоты БРИКС. Третий день мероприятия был отдан fashion-показу, на котором российские бренды представили коллекции, основанные на национальной айдентике. Среди участников — RAIS, SHAKIROVA BRAND и Qayna. Завершился вечер выступлением Полины Гагариной.

