В рамках конкурса красоты БРИКС в Казани прошел fashion-показ

В Казани продолжается международный конкурс красоты БРИКС. Третий день мероприятия был отдан fashion-показу, на котором российские бренды представили коллекции, основанные на национальной айдентике. Среди участников — RAIS, SHAKIROVA BRAND и Qayna. Завершился вечер выступлением Полины Гагариной.
