В МВЦ «Казань Экспо» торжественно открылся первый конкурс красоты стран БРИКС, объединивший 47 участниц из 17 государств. Девушки представлены в трех возрастных категориях: «Маленькая мисс», «Мисс» и «Миссис». Главной темой церемонии стал образ женщины как драгоценного камня. Финал и имена победительниц объявят 7 марта.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.