В МВЦ «Казань Экспо» торжественно открылся первый конкурс красоты стран БРИКС

06:56, 03.03.2026 26
1/26
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В МВЦ «Казань Экспо» торжественно открылся первый конкурс красоты стран БРИКС, объединивший 47 участниц из 17 государств. Девушки представлены в трех возрастных категориях: «Маленькая мисс», «Мисс» и «Миссис». Главной темой церемонии стал образ женщины как драгоценного камня. Финал и имена победительниц объявят 7 марта.

Другие фотогалереи