В «Корстоне» прошел ежегодный форум «Бизнес-ифтар»

19:07, 28.02.2026 14
1/14
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казани состоялся традиционный форум «Бизнес-ифтар», собравший предпринимателей, руководителей компаний и представителей власти. Площадка объединила деловое сообщество для обсуждения развития бизнеса с учетом мусульманских традиций.

Другие фотогалереи