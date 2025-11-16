«Ак Барс» вновь проиграл минскому «Динамо»

19:39, 16.11.2025 28
«Ак Барс» вновь проиграл минскому «Динамо». В этот раз казанцы пропустили 4 шайбы, матч закончился со счетом 3:7. Прошлая игра между командами состоялась 6 ноября. Тогда гол Вадима Шипачева стал победным для Минска, игра закончилась со счетом 4:3.

