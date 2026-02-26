В Казанском цирке прошла XXVI премия «Спортивные надежды Татарстана»

В столице республики прошло торжественное мероприятие «Спортивные надежды Татарстана», организованное Республиканским центром физкультуры и юношеского спорта совместно с Минспорта РТ. Юных атлетов поздравили с достижениями, а праздничную атмосферу создали артисты цирка и акробаты.
