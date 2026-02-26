В Галерее современного искусства открылась выставка «На грани реальности. Утраченное и обретенное»

26.02.2026
  • Динар Фатыхов
В Галерее современного искусства ГМИИ РТ стартовал выставочный проект «На грани реальности. Утраченное и обретенное». Три художника — Ринат Насыров, Олег Григорьев и Булат Максутов — объединили более 30 работ в техниках живописи и цифрового искусства. Экспозиция, рожденная из практик духовной медитации, предлагает зрителю диалог о природе вещей, памяти и месте искусства в национальной культуре. Выставка продлится до 17 мая.

