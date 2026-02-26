В Галерее современного искусства открылась выставка «На грани реальности. Утраченное и обретенное»

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ стартовал выставочный проект «На грани реальности. Утраченное и обретенное». Три художника — Ринат Насыров, Олег Григорьев и Булат Максутов — объединили более 30 работ в техниках живописи и цифрового искусства. Экспозиция, рожденная из практик духовной медитации, предлагает зрителю диалог о природе вещей, памяти и месте искусства в национальной культуре. Выставка продлится до 17 мая.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.