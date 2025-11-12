Как в Казани закрыли «короля госзаказов» с М-12 Миннуллина

22:34, 12.11.2025 27
1/27
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО до 6 января владельца и бывшего директора компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. По версии силовиков, с 3 апреля 2023 года по 11 июня 2025-го неустановленные руководители ВДС в рамках договора с СК «Автодор» по производству комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) похитили 2,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Другие фотогалереи