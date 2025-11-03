Как в Казани проходит фестиваль «Веранда «Альпины»

15:26, 03.11.2025 46
1/46
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Фестиваль «Веранда «Альпины» проходит в Казани второй раз. Он объединяет лекции, встречи с авторами и распродажу книг по издательским ценам. Как проходит фестиваль — в фоторепортаже «Реального времени».

Другие фотогалереи