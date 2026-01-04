«Ак Барс» одержал «сухую» победу над «Автомобилистом» в Казани

«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 5:0 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина продлила победную серию до четырех игр подряд.
В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов, Александр Хмелевский, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Голкипер Тимур Билялов отразил все броски соперника и оформил шатаут.
Для «Ак Барса» победа стала четвертой подряд в чемпионате. Ранее «барсы» были сильнее «Салавата Юлаева» (2:1), «Трактора» (3:2) и «Северстали» (4:3Б). Победа стала первой для команды в 2026 году.
