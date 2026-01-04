Новогодняя сказка в Казани: огни, гирлянды и праздничное настроение

Казань встретила новогодние праздники в новом обличье: город украсили яркие гирлянды и праздничные декорации. Улицы и площади преобразились до неузнаваемости — мерцающие огни и нарядные елки создают волшебные эмоции у казанцев. Парк Урицкого, улица Баумана, парк Горького и еще множество красивых мест города стали средоточием новогоднего настроения и ярких красок. Разглядеть поближе то, как администрация города нарядила Казань, можно в фоторепортаже «Реального времени».
