Праздничная атмосфера предвкушения

06:42, 02.01.2026 35
В преддверии Нового года Казань преобразилась, погружаясь в атмосферу настоящего волшебства и предстоящих праздников. Улицы города украшены тысячами мерцающих огней, нарядные елки возвышаются на площадях, а в воздухе витает чувство спокойствия и комфорта, ведь рабочие будни уже позади. Наслаждаемся атмосферой вместе с фоторепортажем «Реального времени».

