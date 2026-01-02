Праздничная атмосфера предвкушения

В преддверии Нового года Казань преобразилась, погружаясь в атмосферу настоящего волшебства и предстоящих праздников. Улицы города украшены тысячами мерцающих огней, нарядные елки возвышаются на площадях, а в воздухе витает чувство спокойствия и комфорта, ведь рабочие будни уже позади. Наслаждаемся атмосферой вместе с фоторепортажем «Реального времени».
