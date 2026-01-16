В парке «Черное озеро» прошло ледовое шоу с участием звезд фигурного катания

В парке «Черное озеро» состоялось красочное ледовое шоу Ильи Авербуха с участием олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. На глазах у зрителей прошли яркие номера в исполнении звезд фигурного катания, цирка и местных спортсменов. Перед выступлением Авербух провел увлекательный мастер-класс для юных фигуристов, а вход на шоу для всех желающих был бесплатным.

