«Ак Барс» уступил «Авангарду» в Казани

Казанский «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала четырехматчевую победную серию. В составе «Ак Барса» отличился Владимир Алистров, у «Авангарда» шайбы в активе Майкла Маклауда и Дамира Шарипзянова. Главные моменты матча — в фоторепортаже «Реального времени».
