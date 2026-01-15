В Казани стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам

15:50, 15.01.2026 36
  • Артем Дергунов
15 января на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» стартовал шестой этап Кубка России. В первый день бежали коньковым ходом. У женщин победу на дистанции 10 км одержала Алина Пеклецова из Вологды. Лучшая татарстанская спортсменка Вероника Степанова финишировала четвертой, отстав от третьего места на 0,2 секунды. У мужчин на 15 км уверенно победил Александр Большунов из сборной Татарстана, его партнер по команде Иван Горбунов завершил дистанцию третьим.

