В Казанском кафедральном соборе прошли праздничные рождественские богослужения

В ночь с 6 на 7 января, в Рождество Христово, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери одноимённого монастыря в столице Татарстана. Традиционно на нее собрались сотни верующих не только из Казани и районов республики, но и других городов России. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
