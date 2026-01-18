Победа Большунова в скиатлоне на лыжном этапе в Мирном

19:02, 18.01.2026 42
1/42
В казанском поселке Мирном состоялась заключительная гонка в рамках этапа Кубка России по лыжам. Победу в мужском скиатлоне на 20 км одержал Александр Большунов из сборной Татарстана.

