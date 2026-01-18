Митрополит Кирилл освятил крещенскую купель у храма-памятника Спаса Нерукотворного

23:20, 18.01.2026 30
  • Артем Дергунов
В Казани состоялось освящение новой купели у храма-памятника павшим воинам. Митрополит Кирилл благословил воду, после чего начались традиционные крещенские купания, которые продлятся три дня. Для участников организованы раздевалки, горячий чай и угощения. Всего в городе в этом году открыто шесть оборудованных мест для окунания.

