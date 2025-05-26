Тотальная доминация Бако и заигрывания Акун-Перселла с «бывшей»: как УНИКС открыл «бронзовую» серию

23:47, 26.05.2025 42
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

После обидного поражения от ЦСКА в полуфинале УНИКС жаждал реабилитации, расквитавшись с «Локомотивом-Кубанью». Обеим командам после вылета осталось одно — бороться за бронзовые медали чемпионата. И хотя на бумаге сильнее выглядит «Локо», победу в напряженной концовке вырвал именно УНИКС. Что стало решающим в победе казанцев — в материале «Реального времени».

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