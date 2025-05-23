В Казани под открытым небом прошла первая презентация Союза дизайнеров республики

Татарстан собирается громко заявить о себе в мире моды: в следующем году в столице республики планируют провести Fashion Week-2026, участниками которого станут дизайнеры со всей России, стран БРИКС и арабского мира. Местные модельеры готовятся к многообещающему событию уже сейчас. На летней террасе Национальной библиотеки РТ прошла первая презентация Союза дизайнеров Татарстана. Начинание благословил верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Подробнее — в материале «Реального времени».
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