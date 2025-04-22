«Ак Барс» проиграл в Казани московскому «Динамо» со счетом 1:6 в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.



«Динамо» выиграло серию у «Ак Барса» с общим счетом 4:2. В первом раунде «бело-голубые» также в шести матчах победили питерский СКА. В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» сыграет с челябинским «Трактором».

«Ак Барс» закончил выступления в нынешнем сезоне, вылетев после второго раунда. В регулярном чемпионате казанцы заняли пятое место.