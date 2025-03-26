225 млрд рублей выручки за 2024 год: глава Минцифры Татарстана встретился с ИТ-компаниями

Накануне в ИТ-парке имени Б. Рамеева прошла вторая открытая встреча с главой Минцифры Татарстана Айратом Хайруллиным с ИТ-компаниями. Он рассказал, что по итогам прошлого года выручка ИТ-сектора, согласно прогнозу, составит 225 млрд рублей. Рост по сравнению с предыдущим периодом — на 20%, за последние пять лет — почти в три раза. Татарстан занял первое место среди регионов-операторов «Сколково»: резидентами московского инновационного центра стали более 100 компаний. Одна из задач на будущее — подготовка новых кадров, которые будут двигать индустрию вперед. Главные кадры со встречи — в фоторепортаже «Реального времени».
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