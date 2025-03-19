В Казани прошел IX Съезд ДУМ РТ — Камиля хазрата Самигуллина переизбрали в четвертый раз

В «Казань Экспо», в концертном зале имени Ильгама Шакирова, при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова и 1520 делегатов прошел IX Съезд Духовного управления мусульман республики. На нем в четвертый раз муфтием Татарстана и главой Духовного управления мусульман избрали Камиля хазрата Самигуллина. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени.
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