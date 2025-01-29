Обострение кадрового вопроса, изменение поведения потребителей контента в интернете: как прошла коллегия Татмедиа

Изменение поведения потребителей контента в интернете, снижение доверия к источникам и активное использование нейросетей стали основными трендами в работе СМИ в 2024 году. Повлиять на тенденции нельзя, поэтому необходимо подстраиваться и в быстром темпе учиться новому — к такому выводу пришли на итоговой коллегии Татмедиа руководители изданий и ведущие журналисты Татарстана. Вместе с тем, в отрасли обостряется проблема кадрового дефицита, а молодые специалисты не спешат трудоустраиваться и развивать индустрию.
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