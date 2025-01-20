В Казани завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам

В прошедшие выходные на базе лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В спринте классическим стилем, который прошел в субботу, победил Александр Терентьев и Анастасия Фалеева. В воскресение прошли соревнования по скиатлону, победителями стали представители Татарстана Сергей Ардашев и Дарья Непряева. Как это было - в фоторепортаже "Реального времени".
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