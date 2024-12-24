«Михаил Козловский. Эпоха»: в фойе Государственного совета РТ развернулась фотовыставка

Фотовыставка уникальных кадров, запечатлевших яркие моменты истории Татарстана, развернулась в фойе Госсовета Республики Татарстан. Более сотни работ заслуженного работника культуры Республики Татарстан, члена Союза журналистов РФ и РТ, одного из корифеев фотожурналистики Татарстана Михаила Козловского, более четверти века фотографа первого президента республики, а позже Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, будет доступна для просмотра как минимум до конца января 2025 года.
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