«Михаил Козловский. Эпоха»: в фойе Государственного совета РТ развернулась фотовыставка

12:45, 24.12.2024 18
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Фотовыставка уникальных кадров, запечатлевших яркие моменты истории Татарстана, развернулась в фойе Госсовета Республики Татарстан. Более сотни работ заслуженного работника культуры Республики Татарстан, члена Союза журналистов РФ и РТ, одного из корифеев фотожурналистики Татарстана Михаила Козловского, более четверти века фотографа первого президента республики, а позже Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, будет доступна для просмотра как минимум до конца января 2025 года.

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