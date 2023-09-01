«ТАИФ-НК» принимает участие в отраслевой выставке TatOilExpo 2023

15:33, 01.09.2023 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 16
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России - «Татарстанский нефтегазохимический форум», приуроченный к 80-летию начала добычи нефти в республике. В мероприятии принимают участие свыше 180 ведущих компаний из 27 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В деловой программе форума запланировано более 40 мероприятий: это и круглые столы, и конференции, а также открытие отраслевой выставки TatOilExpo 2023. Свой стенд на выставке развернуло и нефтеперерабатывающее предприятие «ТАИФ-НК».

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Токен: Kra23ZcyU


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