«ТАИФ-НК» принимает участие в отраслевой выставке TatOilExpo 2023

В международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России - «Татарстанский нефтегазохимический форум», приуроченный к 80-летию начала добычи нефти в республике. В мероприятии принимают участие свыше 180 ведущих компаний из 27 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В деловой программе форума запланировано более 40 мероприятий: это и круглые столы, и конференции, а также открытие отраслевой выставки TatOilExpo 2023. Свой стенд на выставке развернуло и нефтеперерабатывающее предприятие «ТАИФ-НК».
Реклама АО «ТАИФ-НК»
Токен: Kra23ZcyU
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым