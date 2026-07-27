«Профессии будущего»: в Билярске стартовал республиканский форум для школьников

17:30, 27.07.2026 20
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Билярске на базе палаточного лагеря «Сэлэт» начал работу республиканский молодежный профориентационный форум «Профессии будущего» (12+). Форум объединил более 600 учеников 9—11-х классов — будущих абитуриентов и кадровый резерв для развития промышленного потенциала республики. Среди партнеров мероприятия — энергетическая компания АО «ТГК‑16». Яркие моменты первых дней — в фоторепортаже «Реального времени».

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