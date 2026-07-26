В экстрим-парке «Урам» завершился чемпионат России по BMX-фристайлу

В казанском экстрим-парке «Урам» завершился чемпионат России по велоспорту в дисциплине BMX-фристайл (парк). Сильнейшие райдеры страны разыграли медали на одной из самых современных площадок города. Спортсмены демонстрировали сложные трюки, а судьи оценивали технику, высоту и артистизм. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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