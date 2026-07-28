Работники Группы ТАИФ покорили «Гонку Героев»

Более 4,3 тысячи участников «Гонки Героев» бросили себе вызов и доказали, что ничего невозможного нет, даже в 30-градусную жару. Соревнования состоялись в Менделеевске в формате «От рассвета до заката». Спортсмены из 76 команд в корпоративной гонке второй волны преодолели 12,3 км и 40 препятствий. На старт вышли и команды Группы ТАИФ. Им предстояло пройти рукоход, рвы и поля с колючей проволокой, нырнуть на дно, покорить высоту и ползком соревноваться в скорости. Были и совсем необычные преграды: настоящий вертолет, КАМАЗы и даже трамвай. Юбилейная (пятая) «Гонка Героев» запомнится еще и музыкальным фестивалем. Он прошел в мексиканском стиле. ТАИФовцы и здесь отличились, выйдя на трассу в карнавальной экипировке.

По итогам забегов команда «Дизель» (АО «ТАИФ-НК») заняла второе место, уступив представителям ПАО «НКНХ» менее трех минут. Команда «Бензоделы» (АО «ТАИФ-НК») стала четвертой, шестой — команда АО «ТАИФ», девятой — «НПЗ РМЦ» (АО «ТАИФ-НК»), десятой — «КГПТО №3» (АО «ТАИФ-НК»), одиннадцатой — «КГПТО №1» (АО «ТАИФ-НК»), двадцать первой — «КГПТО №2» (АО «ТАИФ-НК»), двадцать третьей — «Управление №2» (АО «ТАИФ-НК»), тридцатой — «СОТКА» (АО «ТАИФ-НК»), сорок пятой — «Управление №3» (АО «ТАИФ-НК»).

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