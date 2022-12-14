Как живет Катар за несколько дней до конца ЧМ-2022

Уже в это воскресенье состоится финал чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в Катаре. Первым финалистом стала сборная Аргентины, которая вчера обыграла хорватов, второй определится сегодня — в матче между командами Франции и Марокко. Этот чемпионат мира запомнится не только яркой игрой маленьких сборных, но и местом проведения — Катар стал первой арабской страной, принявшей ЧМ-2022, да еще впервые в зимнее время. Чем живет это карликовое государство за несколько дней до конца ЧМ-2022 — в фоторепортаже переводчика «Реального времени» Айгуль Зиятдиновой, которая является волонтером турнира. О том, как проходит добровольная работа на одном из самых уникальных чемпионатов мира, — читайте в материале издания.
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