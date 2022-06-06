Праздник спорта: в ТАИФ-НК прошел турнир по мини-футболу на кубок компании

15:37, 06.06.2022 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 24
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  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков
  • Сергей Манаков

В АО «ТАИФ-НК» состоялись традиционные состязания по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие спортсмены-любители. За звание лучшей боролись пять команд. Пьедестал почета разделили между собой три сборные: бронза досталась команде завода бензинов, серебро получили работники КГПТО, золото завоевали сотрудники нефтеперерабатывающего завода. Все победители получили дипломы, кубки, медали и денежные призы. Спортивные первенства по различным видам спорта АО «ТАИФ-НК» проводит регулярно. Таким образом компания старается приобщить сотрудников к здоровому образу жизни.

Партнерский материал 


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