Курс на энергосбережение: в Казани стартовал международный форум по энергетике

В выставочном центре «Казань Экспо» начал работу Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Открыл мероприятие президент республики Рустам Минниханов. Он ознакомился с экспозициями специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение-2022» и принял участие в заседании правительства, посвященного ходу реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачам на 2022 год.

На заседании премьер-министр Алексей Песошин наградил победителей конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2021 года. В номинации «Электроэнергетика» лучшим стал филиал АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3.