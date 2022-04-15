Чисто и без запахов: врачи оценили «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамские
врачи и фельдшеры впервые
побывали с экскурсией на «Нижнекамскнефтехиме».
Гости узнали об автоматизированной
системе мониторинга воздуха,
сфотографировались на фоне установки ЦГФУ-1, где 55 лет назад
была получена первая продукция. Посетили
заводы синтетического каучука, пластиков,
осмотрели факельную установку. Большое
внимание уделили вопросам экологии. По
словам нефтехимиков, охрана
окружающей среды находится в постоянном
фокусе внимания. За последние 20 лет НКНХ
направил на природоохранные мероприятия
более 13 млрд рублей. Начиная с 2001 года
выпуск продукции был увеличен почти в
2 раза, выбросы при этом снизились почти
на 47%.
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