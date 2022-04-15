Чисто и без запахов: врачи оценили «Нижнекамскнефтехим»

16:21, 15.04.2022 15
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  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков
  • Альберт Мклоков

Нижнекамские врачи и фельдшеры впервые побывали с экскурсией на «Нижнекамскнефтехиме». Гости узнали об автоматизированной системе мониторинга воздуха, сфотографировались на фоне установки ЦГФУ-1, где 55 лет назад была получена первая продукция. Посетили заводы синтетического каучука, пластиков, осмотрели факельную установку. Большое внимание уделили вопросам экологии. По словам нефтехимиков, охрана окружающей среды находится в постоянном фокусе внимания. За последние 20 лет НКНХ направил на природоохранные мероприятия более 13 млрд рублей. Начиная с 2001 года выпуск продукции был увеличен почти в 2 раза, выбросы при этом снизились почти на 47%.


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