ТАИФ-НК в юбилейном забеге: яркие фото с «Лыжни России»

10:00, 13.02.2022 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 17
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

В Нижнекамске прошла 40-я открытая массовая гонка «Лыжня России». По традиции покорять  трассу пришли представители всех подразделений АО «ТАИФ-НК». В этот день им предстояло пробежать 1,5 км. Кроме того каждый желающий мог дополнительно выполнить норму комплекса ГТО — «бег на лыжах». Впереди у работников нефтеперерабатывающей компании еще одно массовое спортивное состязание — лыжная эстафета на кубок АО «ТАИФ-НК», которая состоится в марте 2022 года на учебно-тренировочной базе «Алмаш».

Партнерский материал


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