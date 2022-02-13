ТАИФ-НК в юбилейном забеге: яркие фото с «Лыжни России»

В Нижнекамске прошла 40-я открытая массовая гонка «Лыжня России». По традиции покорять трассу пришли представители всех подразделений АО «ТАИФ-НК». В этот день им предстояло пробежать 1,5 км. Кроме того каждый желающий мог дополнительно выполнить норму комплекса ГТО — «бег на лыжах». Впереди у работников нефтеперерабатывающей компании еще одно массовое спортивное состязание — лыжная эстафета на кубок АО «ТАИФ-НК», которая состоится в марте 2022 года на учебно-тренировочной базе «Алмаш».
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