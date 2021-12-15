Аншлаг в Верховном суде РТ: свыше 100 пайщиков КПК «Рост» пришли на апелляцию по делу

Очередью на входе в Верховный суд Татарстана и аншлагом в здании обернулось сегодня второе заседание апелляционной инстанции по уголовному делу КПК «Рост». У зала в ожидании процесса собрались почти 100 человек. Среди собравшихся не только казанцы, есть приезжие из других городов Татарстана. Многие бывшие пайщики КПК не согласны с приговором в части удовлетворения гражданских исков, а многие ошибочно полагают, что их личное присутствие может ускорить выплату ущерба.

Напомним, 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд Казани приговорил семерых обвиняемых к 79 годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенническом хищении в составе ОПС средств 3,5 тысячи пайщиков из городов Татарстана, Миасса (Челябинская обл.) и Барнаула (Алтайский край), а также хищении средств покупателей векселей ООО «ИФК Земля».



Верховный суд Республики Татарстан сообщает, что рассмотрение апелляции отложено на 8.30 23 декабря. Там напомнили потерпевшим, что, согласно статье 389.12 УПК РФ, их участие в судебном заседании не является обязательным, свои возражения они могут направить письменно в ВС РТ.

